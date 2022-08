Emerson Palmieri è un sogno in casa Lazio, ma occorrerà prima cedere qualcuno per affondare il grande colpo

Maurizio Sarri sogna il grande colpo di mercato: l’allenatore della lazio vuole in squadra Emerson Palmieri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’affare potrebbe andare in porto solo ad una condizione: cedere uno tra Hysaj e Fares per lasciare uno slot libero.