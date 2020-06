Emerson Palmieri tra Juve e Inter: la proposta dei bianconeri al Chelsea

Emerson Palmieri vede l’Italia all’orizzonte: la Juventus tenta il sorpasso sull’Inter. Ecco la proposta per il Chelsea

La Juventus sta studiando la strategia per arrivare a Emerson Palmieri, ormai fuori dal progetto tecnico di Frank Lampard. I bianconeri vorrebbero proporre al Chelsea un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

L’esterno ha già dato piena disponibilità al ritorno in Italia, anche per giocarsi al meglio le sue chance in vista di EURO 2020. Sull’italo-brasiliano, però, c’è anche l’Inter.