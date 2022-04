Empoli, 16 partite senza vittorie: Pinamonti unica luce per la squadra di Andreazzoli che si salverà grazie al girone di andata

L’Empoli nel 2022 non ha mai vinto: l’ultimo successo risale al 12 dicembre quanto un colpo di testa di Cutrone permise alla squadra di Andreazzoli di espugnare il Maradona. Da quel momento in poi l’involuzione è stata pesante, forse condizionata anche da un mercato di gennaio che ha indebolito la rosa, ed infatti sono arrivate 16 partite senza neanche una vittoria.

I 27 punti al termine del girone di andata sono l’ancora di salvezza dei toscani che sicuramente manterranno la categoria ma in questo momento fanno fatica a sorridere. Se non per Pinamonti che contro l’Udinese ha raggiunto per la prima volta in carriera la doppia cifra in Serie A rompendo un digiuno che durava da sette partite.