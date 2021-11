Empoli, ag. Parisi: «L’ho segnalato al Napoli. Pronto per una big»

Mario Giuffredi, procuratore di Fabiano Parisi, ha parlato del possibile passaggio del suo assistito dall’Empoli al Napoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’agente Mario Giuffredi ha analizzato la possibilità del suo assistito Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli, di passare al Napoli.

DICHIARAZIONI – «L’ho segnalato al Napoli, ma è seguito anche da altre squadre italiane. È sicuramente pronto per giocare in una grande squadra, ma posso assicurarvi che finirà la stagione nell’Empoli. Fabiano e Casale del Verona sono i prospetti più interessanti che ci sono in Serie A».