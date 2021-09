Empoli, Andreazzoli: «Il Venezia ha meritato. Impariamo dalla sconfitta»

Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di DAZN del ko del suo Empoli contro il Venezia: le dichiarazioni complete

«La vittoria con la Juve non ha influito. Il calcio è questo, puoi vincere con la Juve e perdere col Venezia. Non siamo stati superficiali, ma ci sono mancate le idee e la voglia di partecipare. Di solito siamo più pimpanti, però la gara ha detto questo e ne prendiamo atto. Loro hanno interpretato la partita meglio di noi e hanno meritato. La squadra deve adattarsi alle partite, oggi siamo mancati nella totalità. Non avevamo idee, arrivavamo sempre in ritardo. I numeri alla fine dicono la verità e la verità è che, per esempio, oggi non abbiamo sfruttato il possesso. Quando è così è giusto raccogliere i cocci ed imparare per migliorare. Venezia? Inizialmente ci hanno messi in difficoltà, potevo fare meglio anche io. Quando abbiamo rimediato era tardi. Abbiamo creato qualche occasione, mettendola anche sui nervi nel secondo tempo, facciamo tesoro di questo. Qui non si spreca nulla. Sistema di gioco? Non ho messo i ragazzi nella condizione di sopperire alle caratteristiche del Venezia. Loro sono stati bravi. Il secondo gol preso è stato stravagante, ma è stato bravo Okereke a crearselo».