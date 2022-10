Atalanta, Gasperini: «Volevamo fare la prestazione. Lookman? Giocatore che farebbe comodo a tutti»

Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita giocata contro l’Empoli

Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita giocata contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni:

«E’ stata una buona partita e forse sul piano tecnico una delle migliori. Siamo in crescendo sotto questo punto di vista, tolto il blackout contro la Lazio. Ci tenevamo a fare la prestazione oltre al risultato».

LOOKMAN – «Ha segnato cinque gol e ha sempre dato un contributo importante alla squadra. Riferimento tecnico e veloce che ci stanno dando tanto. Sono contento di aver questo tipo di calciatore con noi, ma farebbe comodo a tutti».

NAPOLI – «Non ho paura ma provo grande ammirazione per la squadra, per il gioco e per l’entusiasmo che si respira attorno all’ambiente. Importante non facciano così bene a Bergamo».