Empoli, Zanetti: «Atalanta senza punti deboli. Dovremo dare il 110%»

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni:

CAMBIO MODULO – «È un tipo di partita che ci impone di coprire meglio il campo, gli esterni possono mettere in difficoltà il loro modulo. Loro non hanno molti punti deboli è una grande squadra a tutti gli effetti. Noi dobbiamo andare oltre le nostre possibilità per fare risultato positivo».

GIOVANI – «Siamo una squadra giovane e sia io che loro dobbiamo dimostrare di valere la categoria».