Empoli Inter, Inzaghi tiene a riposo Dzeko: chance per Sanchez

Contro l’Empoli, Simone Inzaghi terrà a riposo Edin Dzeko. A guidare l’attacco dell’Inter ci sarà Sanchez insieme a Lautaro

Dopo la vittoria del Milan contro il Torino, l’Inter non può sbagliare ad Empoli. Niente parole alla vigilia per lo squalificato Inzaghi, con il vice Farris al suo posto sulla panchina del Castellani.

Il duo nerazzurro si affida ad un moderato turnover: riecco Dimarco e il criticato Dumfries sulle fasce, mentre in attacco ci sarà un’occasione per Sanchez al fianco di Lautaro Martinez: a riposo, almeno inizialmente, Dzeko. Correa, recuperato, arma da sfruttare a gara in corso riporta La Gazzetta dello Sport. A centrocampo spazio a Vidal, anche lui ristabilitosi dopo l’influenza.

