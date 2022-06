Empoli, piacciono Chust e Caldara per la difesa: le ultime

L’Empoli vuole rinforzare il pacchetto difensivo e starebbe sondando il terreno per Chust e Caldara

L’Empoli sta valutando alcuni nomi per il mercato e per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Gli azzurri vogliono puntellare la difesa e per soddisfare le richieste di Zanetti starebbero pensando a Chust e Caldara.

Il primo è di proprietà del Real Madrid e in questa stagione ha giocato in prestito al Cadice. Per Caldara invece c’è anche il placet di Zanetti che lo ha avuto proprio a Venezia. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport.