Empoli, idee Miretti e Gabbia per rinforzarsi: le ultime

L’Empoli sta cercando rinforzi per la prossima stagione: le ultime idee sono Gabbia del Milan e Miretti della Juve

Dopo la cessione di Asllani all’Inter (manca l’ufficialità) è pronto a partire anche il mercato dell’Empoli. La società vuole consegnare i primi colpi a Zanetti prima del ritiro.

Le nuove idee degli azzurri sono per centrocampo e difesa. In mediana uno dei nomi sondati è quello di Fabio Miretti della Juve con cui si dovrà fare attenzione per la folta concorrenza. In difesa l’obiettivo è Gabbia del Milan, cercato anche dalla Sampdoria. Lo scrive La Nazione.