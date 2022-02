Conferenza stampa Allegri: «Quota Scudetto troppo alta per noi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Empoli Juve, valida per la 27esima giornata di Serie A

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli di domani. Le sue parole:

CHI HA A DISPOSIZIONE – «Aspettiamo un attimo, c’è l’allenamento vediamo chi sta ancora in piedi. Ne abbiamo in abbondanza, sono pronti anche alcuni dell’Under 23. Domani è da vincere, l’Empoli è una squadra difficile da affrontare. Per noi è una tappa importante per dare seguito ai risultati fino ad ora. Bisogna fare una partita importante, ricaricando le batterie per prepararci al meglio».

INFORTUNATI – «Oggi valuterò la situazione, devo vedere anche in difesa chi sta meglio. Bonucci ha giocato un tempo ma non era in previsione. Per quanto riguarda gli altri, quelli che ho stanno bene. Dispiace per McKennie e Kaio Jorge, li aspettiamo così come Chiesa. Poi ci sarà il rientro di Bernardeschi, vediamo la prossima settimana. Dybala potrebbe essere a disposizione con la Fiorentina, Rugani vediamo. Chiellini per tutta la prossima settimana non sarà a disposizione. Domani Alex Sandro non sarà a disposizione per la partita».

QUOTA QUARTO POSTO – «Siccome siamo in lotta, non dico né la quota Scudetto né la quota quarto posto. Anzi, dico quella Scudetto che tanto siamo fuori: a 85 lo vinci. Noi a 85 non ci possiamo arrivare, è matematico».

PERCHE’ LA JUVE SEGNA COSI’ POCO – «A saperlo sarebbe risolvibile velocemente… In Spagna abbiamo sbagliato molte scelte di passaggio, con più lucidità potevamo segnare di più. Se succedono al contrario, gli avversari non sbagliano».

COME COINVOLGERE PIU’ VLAHOVIC – «La partita è stata diversa in Spagna, loro giocavano alti. Ci sono partite in cui toccano pochi palloni gli attaccanti, l’importante è che facciano gol. Sono contento del debutto in Champions».

