Empoli, D’Aversa alle prese con gli infortuni prima del Monza: «Loro quattro si sono allenati, ma li valuteremo domani»

Empoli, D’Aversa alle prese con gli infortuni prima del Monza. Le dichiarazioni in conferenza del tecnico dei toscani

Nella conferenza stampa che anticipa la gara di domani, tra Monza Empoli, valida per la 37a giornata di Serie A, ha parlato del bollettino infortuni dell’Empoli il tecnico dei toscani Roberto D’Aversa.

RIENTRI – «Per quanto riguarda Viti, Kovalenko, Solbakken ed Ebuehi oggi hanno fatto il primo allenamento con la squadra, ma valutiamo domani per quanto considerarli, in questo momento hanno fatto tutti la rifinitura».

CONDIZIONI GENERALI – «In questo momento abbiamo qualche acciaccato, altri stanchi o stremati, ma questi sono uomini e sappiamo tutti quanti quanto sia importante raggiungere il nostro traguardo e le possibilità che abbiamo. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna squadra, l’ho sempre detto. Non respiravamo l’entusiasmo che c’è stato dopo la sofferta vittoria contro il Parma da tanto. Una vittoria meritata, anche se pure lì abbiamo rischiato di non portare a casa quanto meritassimo. Dobbiamo continuare a lottare per raggiungere il nostro obiettivo. Non dobbiamo pensare di fare una scampagnata a Monza, sarebbe un gravissimo errore. Ci siete passati voi qui ad Empoli come io da calciatore, il passato ci sia da insegnamento».

ANJORIN – «Bisogna ragionare sul fatto che non si allena con la squadra da un bel po’ di tempo, a Firenze ho preso un rischio anche se poi la sostituzione è avvenuta sia perché era ammonito che perché era affaticato, pensavamo potesse avere un problemino. C’è da ragionare anche sulla partita di domani, sapendo che uno possa essere decisivo non solo dall’inizio, ma subentrando».