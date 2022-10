Empoli, Parisi: «Voglio diventare il Jordi Alba italiano, è il mio modello»

Il terzino dell’Empoli ha parlato della stagione dei toscani e dei modelli a cui si ispira, come Jordi Alba del Barcellona

Parisi, terzino dell’Empoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW di vari argomenti, tra cui i suoi idoli e modelli. Di seguito le sue dichiarazioni.

EMPOLI – «Ho deciso di rinnovare con l’Empoli perché dovevo migliorarmi. Empoli è una piazza importante per i giovani dove non c’è tanta pressione e se sei giovane lavori bene. So che le pressioni dei media sono alte ma cerco di dare il massimo. Undici punti in dieci gare, decimo posto, il momento è positivo. Abbiamo qualche rimpianto: col Milan abbiamo perso all’ultimo minuto su alcune disattenzioni difensive, col Torino abbiamo avuto sfortuna ma siamo contenti. L’obiettivo è la salvezza ma non ci accontentiamo, punteremo a fare di più».

MODELLO – «Il mio riferimento è Jordi Alba del Barcellona, fisicamente e tecnicamente siamo su quel piano. So che è molto importante ma mi ispiro a lui. Voglio diventare il Jordi Alba italiano»

JUVENTUS – «Hanno tantissima qualità, ci sono giocatori molto importanti. Non so chi incontrerò, se giocheranno col 3-5-2 o col 4-4-2 ma stiamo preparando bene la gara. Hanno qualità e quando c’è questa in campo, serve sbagliare meno o ci fanno male. Fisicamente stiamo bene: è una gara importante e vogliamo continuare nel nostro percorso».

ZANETTI – «Lo scorso anno con Andreazzoli ero più basso. Con Zanetti i terzini sono alti ma è chiaro che dipenda dall’avversario. Il mister ci dice come stare in fase di costruzione a seconda dell’avversario ma il mio obiettivo è quello di superare la metà campo: lì so essere pericoloso, punto l’uomo e creo superiorità».