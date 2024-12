Empoli, pessime notizie per Pietro Pellegri

Il centravanti azzurro si è infortunato nel corso del primo tempo della sfida contro il Verona

Sembra non esserci mai fine per Pietro Pellegri. L’attaccante dell’Empoli ha rimediato nel match di campionato contro il Verona la rottura del crociato dopo essere atterrato male sul ginocchio.

Una pessima notizia per un ragazzo che finalmente stava trovando continuità anche in zona gol, fermato ancora una volta da un grave infortunio come spesso è capitato nel corso della sua carriera.