Empoli Roma, che bellezza Dybala: «Un Picasso in un mondo di artigiani»

Prestazione spettacolare quella di Dybala in Empoli-Roma, il gol ma non solo per la Joya

Paulo Dybala è stato il grande protagonista della vittoria della Roma per 2-1 in casa dell’Empoli. Non solo il gol, ma anche tante giocate di grandissima qualità. Una prestazione che per il Corriere dello Sport vale un 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Un Picasso in un mondo di artigiani. Un gol bellissimo, un palo interno, un assist spaventoso. Il Castellani si alza in piedi per omaggiarlo nel momento del cambio».