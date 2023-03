Empoli, Zanetti: «Risultato bugiardo, ecco cosa ci manca»

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, dopo la sconfitta contro il Monza in Serie A. I dettagli

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dell’Empoli contro il Monza.

PAROLE – «C’è rammarico per la sconfitta: primo tempo equilibrato, secondo dominato da noi. Un risultato che non rispecchia i fatti. Mi fa arrabbiare aver preso gol da calcio da fermo, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi perché giocare così bene qui non è da tutti. Non ho visto nessuna flessione, oggi abbiamo giocato come sempre. Mancava Vicario, ma il nostro portiere ha fatto una sola parata, non vedo nessuna flessione. Il risultato ci sta mancando ma non dobbiamo perdere la consapevolezza nelle cose ottime che facciamo».