Empoli, Zanetti: «Turnover solo se obbligato; a Napoli per fare punti»

Le parole di Zanetti prima della sfida dell’Empoli con il Napoli: «Kvaratskhelia un fenomeno, ma il Napoli è forte come totalità»

L’Empoli aprirà questo turno infrasettimanale di Serie A, l’ultimo prima della sosta mondiale. Sfida difficile per i toscani, che se la vedranno con la capolista Napoli allo Stadio Maradona. Di seguito le parole del tecnico, Paolo Zanetti, in presentazione della sfida.

PARTITA – «Il nostro atteggiamento è quello di far di tutto per portare a casa dei punti. Lo sappiamo della forza del Napoli. è una squadra meravigliosa, è tra le prime tre d’Europa in questo momento. Noi dobbiamo non essere già proiettati a venerdì. Le scelte le farò senza contare la prossima partita ma facendo giocare i migliori in base alla condizione fisica».

ASSENZA KVARA –«Lo ritengo un giocatore straordinario ma il Napoli è forte come totalità, sarebbe irrispettoso anche nei confronti al loro mister credere che ci sia lui di forte e basta».

SCONFITTA JUVE – «Abbiamo imparato che non vogliamo fare figure di un certo tipo. Dobbiamo mettere in campo un atteggiamento diverso, con la Juve lo avemmo solo in parte. Con questo tipo di squadre bisogna andare oltre noi stessi. Dobbiamo imparare, queste sono squadre che possono farti male ma le partite vanno giocate».

TURNOVER – «L’ho detto in passato, non sono un amante del turnover se non obbligato. Qualche ragionamento va fatto, anche in avanti, qualcuno che rifiaterà lo farà perché non è al 100%. Non vogliamo snobbare la partita, solo un folle lo farebbe».