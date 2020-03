Emre Can: «Via dalla Juventus per sentirmi importante»

L’ex centrocampista della Juventus Emre Can ha commentato il suo trasferimento al Borussia Dortmund

Emre Can è tornato a parlare del suo addio alla Juventus per vestire la maglia del Borussia Dortmund: «Avevo tre offerte dalla Premier League, tra cui una del Manchester United. Ma non ci ho pensato neanche per un secondo, alla luce del mio passato al Liverpool. Ho sempre nutrito simpatia per il Borussia Dortmund».

«Volevo andare in un club che mi avrebbe fatto sentire importante, in cui io servo alla squadra. E qui è così. Il Dortmund è perfetto per me e io sono perfetto per il Dortmund. I soldi sono importanti, ma non sono tutto nella vita».