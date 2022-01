ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il quindicenne Endrick è balzato agli onori delle cronache per le sue reti spettacolari con la maglia del Palmeiras: e il prezzo sale…

C’è un nuovo fenomeno brasiliano all’orizzonte: Endrick, talento appena quindicenne che si sta mettendo in mostra con il Palmeiras.

Le prodezze del baby fuoriclasse hanno già drizzato le antenne di mezza Europa, con il Manchester United che pare già in prima fila per assicurarsene le prestazioni. Il classe 2006, però, non potrà trasferirsi in Europa fino al 2024, ovvero quando compirà i 18 anni. Il ragazzo, però, non ha nascosto la sua ammirazione per un altro campione, ecco le sue parole:

LIGUE 1 – «Seguo molti giocatori perché ci sono tanti brasiliani che ci giocano. Seguo in particolare Mbappé, è un giocatore nel quale mi identifico molto».