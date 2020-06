L’entourage di Thiago Silva rivela come il giocatore ha reagito alla decisione del PSG di non rinnovargli il contratto

RMC Sport ha riportato le parole dell’entourage di Thiago Silva, calciatore in scadenza con il PSG al quale non sarà rinnovato il contratto.

«E’ deluso e rattristato. Ama il PSG, adora Parigi e questa scelta è straziante per lui e per la sua famiglia. Prima del lockdown si sentiva al top e, anche se ha 35 anni, si sente molto in forma. E deluso ma non demotivato».