Eredivisie, Ajax Sparta Rotterdam 1-1: partita pazzesca, 39 tiri e 4 legni, Farioli vede ridursi il vantaggio sul Psv

Avete mai visto una partita con 39 tiri? Oggi Ajax-Sparta Rotterdam è stata questo, con un secondo tempo di incredibile intensità emotiva.

Il risultato finale è stato di 1-1 e comporta per la squadra di Farioli due conseguenze: il vantaggio in classifica sul Psv si riduce a 7 punti con una partita in più; la conferma che qualcosa non sta più funzionando come prima, visto che i lancieri erano reduce dal 4-0 della scorsa settimana incassato dall’Utrecht.

La gara è stata assurda nella sua dinamica. Nel primo tempo l‘Ajax è andato al riposo sullo 0-0 con diversi mugugni del pubblico per le occasioni tutte avute dalla squadra ospite, guidata dall’ex mister dell’anno scorso, Maurice Steijn.

Nella ripresa è stato un vero assedio da parte dei padroni di casa che si è concretizzato in ben 4 legni. A colpirli in ordine Weghorst, entrato benissimo al posto di un evanescente Brobbey, Taylor, Regeer e ancora Weghorst.

Nei minuti di recupero il copione ha avuto due episodi nuovi che hanno determinato l’1-1. Il primo ha visto protagonista il portiere Matheus, che ha preso con le mani un retropassaggio di Berghuis: sulla punizione in area Nassoh ha trovato la rete del vantaggio. Ajax, però, capace di trovare il pari con Regeer, abile in mischia a trovare la via del gol.

Un match fantastico si è chiuso così, con Francesco Farioli tutt’altro che sereno, anche se il titolo può solo perderlo lui e i suoi, il vantaggio c’è ancora, le energie molto di meno