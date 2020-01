Eriksen saluta il Tottenham: «Ricordi indimenticabili, grazie a tutti» – FOTO

Christian Eriksen ha scritto e pubblicato sui social una breve lettera al Tottenham e a tutti i suoi tifosi per congedarsi

«Non so da dove cominciare. Non avevo abbastanza tempo per dire addio a tutti, anche se mi sentivo come se avessi giocato tante partite dove tutti dicevano e pensavano che sarei andato via il giorno dopo. Ho tanti incredibili ricordi di questi sei anni e mezzo vissuti negli Spurs, mi sono divertito tantissimo ad andare all’allenamento ogni giorno e giocare tante partite allo stadio. Però, a volte, hai voglia di provare qualcosa di nuovo. Cari tifosi del Tottenham, è stato un piacere giocare nel vostro club. Spero che un giorno possiamo rincontrarci»