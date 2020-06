Eriksson: «Ibra? Smetterà quando vuole…» – VIDEO

Eriksson, le parole dell’allenatore ed ex calciatore svedese in merito a Zlatan Ibrahimovic e al suo futuro

Sven Goran Eriksson è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dello svedese sul suo connazionale e giocatore del Milan.

«Ibrahimovic è sempre stato un giocatore speciale, un talento incredibile. In assenza di Messi e Ronaldo sarebbe stato considerato il miglior giocatore del mondo. Conoscendo Zlatan se penserà di poter giocare per un’altra stagione o due sicuramente lo farà. Non farebbe mai una brutta figura davanti ad 80 mila spettatori».