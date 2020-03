Paolillo: «Il Fair Play Finanziario cambierà, siamo alla svolta»

Ernesto Paolillo, ex ad dell’Inter e uno dei padri del FPF, ha parlato proprio della misura economica, destinata a cambiare

L’emergenza Coronavirus cambia tutto, anche il Fair Play Finanziario. A dirlo è uno dei fondatori di questo sistema, Ernesto Paolillo, in esclusiva per TMW.

FPF – «Il calcio è la terza industria in Italia, terza-quarta nel mondo per quanto muove come indotto. Tutto il mondo del calcio ha vissuto come la borsa: sopra le regole, con una bolla più o meno speculativa. Il Financial Fair Play aveva acceso i riflettori sui costi e qualcosa di buono ha fatto. Ridimensionare i costi, in modo pratico. Poi la UEFA dovrà fare qualcosa. Come la BCE aiuta i paesi in difficoltà, la Federazione aiuti i vari campionato».