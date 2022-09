Esami ok per Lukaku, ma l’Inter non vuole rischiare

Gli esami di Lukaku sono buoni, ma i nerazzurri non vogliono correre rischi in vista della partita contro la Roma

Benchè gli esami di Romelu Lukaku abbiano dato esito positivo, c’è prudenza in casa Inter per l’impiego del belga dal minuto 1 in campo contro la Roma.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vista l’importanza del giocatore e la volontà di evitare ricadute, i nerazzurri sono in dubbio se rischiarlo contro i giallorossi. Decisivi i prossimi allenamenti e, soprattutto, il rientro definitivo in gruppo.