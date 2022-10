Esonero Allegri, ora interviene la società: le ultime

La sconfitta contro il Milan e il nome finito nuovamente sulla graticola, per Allegri l’aria dell’esonero si fa sempre più fitta ma…

Non è la strada percorribile per la società o almeno non in questo momento. La dirigenza si farà sicuramente sentire dopo l’ennesima prestazione sottotono offerta a San Siro contro il Milan. Una sconfitta che lascerà ancora una volta la porta aperta per uno sguardo nuovo verso il futuro. Lo scrive La Stampa.