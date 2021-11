Esonero Ballardini: l’ex tecnico del Genoa continua il record negativo

Esonero Ballardini, con la separazione dal Genoa il tecnico continua il suo record negativo. Ecco di cosa si tratta

Nel pomeriggio è arrivata la notizia dell’esonero di Davide Ballardini da tecnico del Genoa. Qualcosa che era nell’aria da ieri sera, ma che quest’oggi è stata confermata.

Questo esonero, per l’ex tecnico rossoblù, vuol dire continuare il record negativo. Ballardini, in Serie A, non ha mai disputato una stagione completa, essendo sempre stato esonerato a scelto per subentrare in corsa.