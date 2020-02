Esonero Braglia, Cosenza pronto ad affidarsi a Pillon

Il Cosenza ufficializza l’esonero del tecnico Braglia: il primo nome sulla lista dei calabresi è quello di Pillon7

«a Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Piero Braglia. Al tecnico protagonista della promozione in Serie B, che ha collezionato 107 panchine in rossoblù, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi anni».

Questo il comunicato ufficiale rilasciato dal Cosenza per esonerare il proprio tecnico. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il club ha in programma per domani un incontro con Pillon. Pronta una proposta che prevede un contratto di sei anni con opzione di rinnovo in caso di salvezza.