Esonero Mazzarri, il Cagliari valuta anche il clamoroso ritorno

Altre due possibilità per il Cagliari di Tommaso Giulini che potrebbe seriamente pensare all’esonero di Walter Mazzarri

Come riportato da Sky Sport, dopo la sonora sconfitta per 2-1 contro l’Hellas Verona all’Unipol Domus, Tommaso Giulini e il Cagliari hanno aperto delle riflessioni in merito al futuro di Walter Mazzarri a tal punto da pensare all’esonero del tecnico.

Per sostituire Mazzarri (a cui ancora non è stata comunicata la volontà della società di provare a cambiare), il Cagliari pensa a due opzioni. La prima è la soluzione interna con Alessandro Agostini. L’ex giocatore rossoblù è oggi l’allenatore della Primavera, con cui si sta togliendo tante soddisfazioni. La seconda opzione si chiama Walter Zenga. L’ex portiere è già stato sulla panchina del Cagliari dal marzo 2020 all’agosto 2020. Al momento, non ci sono stati contatti diretti tra le parti, ma questa ipotesi resta comunque viva.