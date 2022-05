Esonero Mazzarri, una clausola complica i piani del Cagliari

Continuano le discussioni in casa Cagliari in merito all’esonero del tecnico Walter Mazzarri: la novità su una clausola nel contratto

A seguito della pesante sconfitta contro l’Hellas Verona a poche giornate dalla fine del campionato, il patron del Cagliari Tommaso Giulini sta riflettendo in merito al futuro del tecnico Walter Mazzarri.

Nelle ultime ore è spuntata una novità in merito al contratto. In caso di esonero con gli isolani non tra gli ultimi tre, una clausola prevederebbe il rinnovo automatico fino al 2024. A riportarlo è Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo Twitter ufficiale