Esonero Mourinho, il Fenerbahce manda via l'ex tecnico interista. La situazione - Calcio News 24

Esonero Mourinho: il Fenerbahçe dice addio al tecnico portoghese. Il punto

È ufficiale: José Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahçe. La notizia è arrivata dopo giorni di riflessioni da parte della dirigenza turca, ma alla fine la decisione è stata presa in modo netto. L’esonero di Mourinho arriva a pochi mesi dal suo arrivo sulla panchina gialloblù e rappresenta un colpo di scena importante per il panorama calcistico internazionale.

Il motivo alla base della separazione è legato al mancato accesso alla fase a gironi della Champions League. Il Fenerbahçe, infatti, ha fallito l’obiettivo principale della stagione, non riuscendo a ottenere la qualificazione alla massima competizione europea. Un risultato considerato inaccettabile dal club, che aveva puntato forte su Mourinho proprio per fare il salto di qualità a livello continentale.

L’esonero di Mourinho è stato comunicato in via ufficiale attraverso i canali del Fenerbahçe, che ha ringraziato il tecnico portoghese per il lavoro svolto, pur riconoscendo che i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. L’avventura dell’ex tecnico di Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma si chiude dunque con largo anticipo rispetto al contratto previsto.

Nonostante la breve esperienza in Turchia, Mourinho aveva attirato grandi attenzioni mediatiche sin dal suo arrivo, riaccendendo l’entusiasmo della tifoseria. Tuttavia, i risultati sul campo non hanno rispettato le promesse iniziali. Il Fenerbahçe, eliminato nei turni preliminari di Champions League, ha subito una battuta d’arresto che ha avuto conseguenze immediate sul piano tecnico e dirigenziale.

L’esonero di Mourinho apre ora una serie di interrogativi sul futuro del tecnico portoghese, che si trova nuovamente senza panchina dopo l’esperienza alla Roma, conclusa anch’essa con un esonero a metà stagione. La domanda che circola tra gli addetti ai lavori è: quale sarà la prossima destinazione dello Special One?

Parallelamente, il Fenerbahçe dovrà ora individuare un nuovo allenatore in grado di rilanciare il progetto sportivo e riconquistare la fiducia dei tifosi, delusi da un’annata partita con grandi ambizioni e finita con un’amara delusione.

L’esonero di Mourinho rappresenta l’ennesimo capitolo di una carriera costellata di successi ma anche di finali turbolenti. Resta da vedere se il tecnico saprà ancora una volta rialzarsi e ripartire da un nuovo progetto all’altezza del suo nome.