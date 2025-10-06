Esonero Pioli, aumentano le quote in casa Fiorentina? Ecco cosa dicono i bookmakers - Calcio News 24

Esonero Pioli, la Fiorentina crolla e l’ombra dell’addio si fa sempre più concreta

La crisi della Fiorentina sembra ormai inarrestabile, e tra i principali indiziati c’è l’allenatore Stefano Pioli, la cui posizione è diventata sempre più fragile. Con la sconfitta nell’ultima gara contro la Roma, i viola sono scivolati al terz’ultimo posto in classifica, con appena 3 punti conquistati in 6 giornate. Una partenza disastrosa che ha lasciato la squadra immersa nella zona retrocessione, e che apre ufficialmente il dibattito sull’esonero di Pioli.

La Fiorentina arriva alla sosta con il morale a terra, dopo tre sconfitte casalinghe consecutive e una serie di prestazioni che hanno deluso profondamente tifosi e dirigenza. Il progetto tecnico affidato a Pioli, pensato per far crescere la squadra e consolidarla stabilmente tra le prime della Serie A, si sta rivelando ben al di sotto delle aspettative.

Il tecnico emiliano, che era stato richiamato con l’obiettivo di dare un’identità chiara e continuità ai risultati, oggi appare in evidente difficoltà nel gestire un gruppo che sembra disorientato e privo di reazioni. I problemi sono visibili su tutti i fronti: dalla fragilità difensiva alla mancanza di idee offensive, passando per l’inconsistenza mentale nei momenti decisivi delle partite.

A fotografare meglio di chiunque altro la situazione è l’indicazione dei bookmakers, che hanno drasticamente abbassato le quote sull’esonero di Pioli. La possibilità che venga sollevato dall’incarico è attualmente bancata a 1.50, la più bassa di tutta la Serie A. In altre parole, per le agenzie di scommesse, Pioli è l’allenatore più vicino al licenziamento, più ancora di tecnici già in bilico come Gilardino al Pisa, Cuesta al Parma e Di Francesco a Lecce.

Se i numeri non migliorano, sarà difficile per la dirigenza della Fiorentina continuare a sostenere l’allenatore. La pausa per le nazionali potrebbe essere l’ultima occasione per riflettere sul futuro della panchina. Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma si moltiplicano le voci su possibili contatti con allenatori liberi, pronti a subentrare in caso di esonero di Pioli.

Il destino dell’allenatore si deciderà a breve: la prossima partita potrebbe rappresentare un vero e proprio dentro o fuori. La tifoseria comincia a chiedere un cambio di rotta, e il tempo per le giustificazioni sembra finito.