Esonero Pioli, la Curva Fiesole durissima nei confronti dell’ex tecnico della Fiorentina! Striscioni durissimi fuori dal Franchi: «Amor€ sì ma per la buonuscita. Addio…»

Esonero Pioli, la Curva Fiesole durissima nei confronti dell’ex tecnico che paga la pessima partenza in campionato. Messaggi durissimi fuori dal Franchi

La Fiorentina ha ufficialmente esonerato Stefano Pioli, ritenuto uno dei principali responsabili della partenza disastrosa in campionato, con solo 4 punti raccolti nelle prime 10 giornate. Un inizio che segna il peggior rendimento della squadra in Serie A.

Immediata la reazione della Curva Fiesole, il cuore pulsante del tifo organizzato della Fiorentina, che ha esposto due striscioni polemici nei pressi dello stadio Franchi. I messaggi, riportati dal portale Firenzeviola.it, erano diretti e durissimi:

“ Pioli, amor€ sì ma per la buonuscita. Addio m…a! ”

” “Pioli, non si giura finto amor€, traditore!”

Il comunicato ufficiale della Fiorentina

Il club ha annunciato l’esonero con un comunicato ufficiale: «Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. La società ringrazia il tecnico e il suo staff per la professionalità mostrata».

A partire dal pomeriggio, la guida tecnica della squadra è stata affidata a Daniele Galloppa, che prenderà il timone in via temporanea.