Esonero Pirlo, alla Continassa è in corso un vertice societario: le ultime

Il futuro di Andrea Pirlo è più che mai in bilico dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan: vertice societario alla Continassa

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus appare più che mai in bilico dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan che potrebbe compromettere la qualificazione alla prossima Champions League.

Come appreso da Juventusnews24, è in corso un vertice societario alla Continassa per decidere il futuro del tecnico e valutare l’ipotesi dell’esonero e della conferma fino a fine stagione.