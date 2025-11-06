Cagliari News
Esposito, la famiglia torna alle origini: i tre fratelli (Sebastinao, Salvatore e Francesco Pio) rilevano la Voluntas Brescia! Tutti i dettagli
Mentre il Cagliari di Fabio Pisacane prepara la delicata sfida di Serie A 2025-2026 contro il Como, arriva una notizia speciale per Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, arrivato in estate in Sardegna, ha compiuto un passo significativo insieme ai fratelli Pio e Salvatore, anch’essi calciatori professionisti.
I fratelli Esposito rilevano la Voluntas Brescia
Come riportato da L’Unione Sarda, i tre fratelli hanno acquisito il 100% delle quote della Voluntas Brescia, storica scuola calcio dove sono cresciuti. L’operazione rappresenta un ritorno simbolico alle radici: la Voluntas è infatti una delle realtà giovanili più importanti della provincia, da cui sono partiti molti giovani talenti.
Un progetto per il futuro del calcio giovanile
L’obiettivo è chiaro: investire nel settore giovanile e dare nuove opportunità ai ragazzi della zona, migliorando strutture e formazione. Per Sebastiano, oggi protagonista in maglia rossoblù, si tratta di un gesto che unisce affetto e visione, un modo per restituire qualcosa alla sua città d’origine.
Nel frattempo, l’attaccante continua ad allenarsi ad Assemini, concentrato sul prossimo impegno contro il Como di Cesc Fabregas, deciso a confermarsi protagonista dentro e fuori dal campo.
