Espulsione Juric: il tecnico è una furia, trattenuto da Paro. Rosso per il tecnico del Torino contro il Napoli

Ivan Juric allontanato dalla panchina del Torino a poco più di un quarto d’ora dal termine della gara del Maradona col Napoli.

73′ ESPULSO JURIC – Il tecnico del Torino è una furia per una punizione non concessa ai suoi, il vice Paro prova addirittura a trattenerlo ma non è bastato per evitare il rosso