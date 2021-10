Espulsione Kastanos: il cipriota salta Lazio-Salernitana

Espulsione Kastanos, costa caro il cartellino rosso al cipriota, che salterà la prossima partita in casa della Lazio

Piove sul bagnato per la Salernitana. Il club granata, dopo essere andato in svantaggio per il gol di Zielinski, si è ritrovato in 10 uomini per l’espulsione di Grigoris Kastanos.

Il centrocampista cipriota è intervenuto con il piede a martello su Anguissa. Fabbri, dopo controllo con il VAR, ha estratto il rosso che costerà al giocatore la gara con la Lazio.