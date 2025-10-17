Estupinan Milan, è la giornata decisiva! le ultimissime su Milan Fiorentina. Allegri ha pronta una soluzione alternativa

Estupinan Milan, il giocatore è in dubbio: giornata chiave! Allegri pronto a lanciare l’alternativa con la Fiorentina

Giornata decisiva per lo staff medico del Milan e per Massimiliano Allegri, in attesa di conoscere l’esito definitivo sulle condizioni di Pervis Estupiñán. L’esterno ecuadoriano, alle prese con un problema alla caviglia rimediato in Nazionale, resta in forte dubbio per la gara di domenica contro la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano (Sky Sport), il giocatore non è ancora al meglio: rientrato dalla squalifica, ha svolto soltanto lavoro differenziato e corsa leggera. La prudenza è inevitabile, soprattutto considerando l’importanza del ruolo dei laterali nel sistema di gioco rossonero.

In caso di forfait, Allegri è pronto a puntare su Davide Bartesaghi, classe 2005, già protagonista quando aveva sostituito lo stesso Estupiñán contro la Juventus. Il giovane terzino ha mostrato personalità e affidabilità, guadagnandosi la fiducia del tecnico.

Una sfida che pesa in classifica

La partita con la Fiorentina rappresenta un crocevia per il Milan, già costretto a fare i conti con l’assenza di Christian Pulisic. L’eventuale indisponibilità di Estupiñán obbligherebbe Allegri a ridisegnare ancora una volta gli equilibri tattici sulla corsia mancina, affidandosi alla freschezza e alla corsa di Bartesaghi.

Il ballottaggio sulla fascia sinistra diventa così il tema caldo delle ore che precedono la settima giornata di Serie A. I tifosi sperano nel recupero del titolare, ma sono pronti a sostenere il giovane talento italiano, chiamato a confermare il suo valore in un match di grande importanza.

