Infortunio Pulisic, arriva l’esito degli esami per l’attaccante statunitense! Allegri perde un altro titolare: i dettagli

Infortunio Pulisic, gli esami confermano la lesione: Max Allegri perde un altro titolare. Tutti gli aggiornamenti

I problemi non finiscono per Massimiliano Allegri: l’infermeria di Milanello continua a riempirsi e, dopo lo stop di Adrien Rabiot per una lesione al soleo, anche Christian Pulisic è costretto a fermarsi. L’attaccante statunitense ha riportato un infortunio durante gli impegni con la Nazionale e gli esami strumentali hanno confermato i timori.

La risonanza magnetica ha infatti evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Pur trattandosi di un problema non grave, l’americano dovrà saltare le prossime sfide, a partire da quella di domenica contro la Fiorentina. Una perdita pesante per Allegri, che aveva trovato in Pulisic un titolare imprescindibile grazie alla sua velocità, imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica.

Il comunicato del club precisa che il giocatore sarà rivalutato tra circa dieci giorni: solo allora si potrà avere un quadro più chiaro sui tempi di recupero. Nel frattempo, è probabile che l’ex Chelsea resti fuori almeno tre o quattro partite, compreso l’impegno di Champions League successivo alla gara con i viola.

Un’ulteriore tegola, dunque, per un Milan già decimato dagli infortuni e costretto a reinventare l’attacco in un momento cruciale della stagione.

