Leao, così non va bene! A San Siro un record negativo da ribaltare in casa Milan. La situazione - Calcio News 24

Leao Milan, il ritorno al centro dell’attacco per guidare la rinascita. La situazione attuale

Il momento è delicato, le assenze pesano, ma per Leao Milan rappresenta più di una semplice combinazione di nome e squadra: è la sintesi perfetta di responsabilità e speranza. Il ritorno al centro dell’attacco, reso necessario dagli infortuni che hanno messo fuori gioco elementi chiave come Pulisic e Rabiot, diventa per Rafael Leao un’occasione d’oro per riaffermarsi come leader tecnico ed emotivo del Milan.

Con la maglia numero 10 sulle spalle e una voglia matta di fare la differenza, Leao è chiamato a trascinare i rossoneri in una sfida tutt’altro che semplice contro la Fiorentina. La fiducia in lui, alimentata anche dalle recenti parole di stima di Igli Tare, trova conferma nella scelta di Allegri di affidargli le chiavi dell’attacco. E per Leao Milan può essere davvero la partita della svolta.

L’incubo di San Siro e il desiderio di sbloccarsi

La Gazzetta dello Sport ha sottolineato un dato che pesa come un macigno sul morale del portoghese: Leao non segna in Serie A a San Siro da quasi 17 mesi. Una lunga astinenza, quasi inspiegabile per un giocatore del suo talento, che il pubblico rossonero spera si interrompa proprio domenica sera. Lo stadio sarà sold out, il clima infuocato, e l’occasione ideale per Leao di ritrovare il feeling con la rete davanti ai propri tifosi.

Un gol a San Siro, oltre al valore simbolico, servirebbe anche a cementare il ruolo di guida che Leao ha inevitabilmente assunto in un Milan incerottato ma ancora ambizioso. Dopo aver superato i recenti problemi muscolari, l’attaccante è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle.

Leao Milan, la leadership passa dai gol

Con Estupiñán e Saelemaekers fuori, e con l’attacco da ridisegnare, Allegri sa bene che tutto ruota attorno a Leao Milan. La sua capacità di trasformare la pressione in energia positiva sarà determinante. Spezzare il digiuno e timbrare il cartellino significherebbe molto più di un semplice +1 in classifica: sarebbe un segnale chiaro che il Milan può davvero contare su di lui, ora più che mai.

San Siro aspetta. E Leao sa che è il momento di rispondere presente.