Euro 2032: tre stadi sicuri, tre in dubbio e manca il Maradona di Napoli. Le parole di Gravina

Euro 2032: tre stadi già sicuri, in dubbio gli altri tre e tra questi non c’è il Maradona di Napoli: ecco le parole di Gravina

Nel corso della sua conferenza stampa dopo la sua elezione per il terzo mandato a presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato degli stadi che ospiteranno gli Europei del 2032, che l’Italia organizzerà con la Turchia. Sicure come sedi Torino con lo stadio della Juve, Milano –con o senza San Siro – e Roma con il futuro impianto dei giallorossi, mentre in dubbio ancora Palermo, Bari e Bologna. Escluso di lusso lo Stadio Maradona di Napoli. Di seguito le sue parole.

«Le speranze sono molto fondate, ho capito che dobbiamo rimboccarci le maniche. So che il ministro Abodi insieme ad altre istituzioni sta portando avanti degli incontri, personalmente non conosco gli esiti ma è giusto che tutta la parte politica la segua il ministro. Sono molto sereno, confido nelle mie capacità e nelle capacità della FIGC come moltiplicatore d’entusiasmo. Non sarei particolarmente pessimista, su cinque stadi tre sono già accettabili e sono Milano, Torino e Roma. La Roma è a buon punto, entro il primo ottobre 2026 dobbiamo dichiarare i cinque stadi, entro marzo 2027 dobbiamo garantire la posa della prima pietra. Il quarto stadio è Firenze e lo potremo già segnalare, mi risulta che il Palermo grazie anche all’intervento del City ha dato un ottimo segnale, così come Bologna e Bari. Dobbiamo stimolare questi interventi, io non amo le polemiche ma mi dispiace che per l’Europeo 2032 a livello di indotto, parliamo di numeri stratosferici, non possono esserci contributi. Vedo però che ci sono finanziamenti per il tennis, il ciclismo e lo sci, amo lo sport e sono felice ma non amo che il calcio venga visto come la cenerentola dello sport. Questo mi rammarica»