Europa, bilancio in rosso per le italiane: sorridono Napoli e Lazio, male l’Inter

Chiusa la prima giornata in Europa e il bilancio delle italiane è in rosso: si salvano soltanto Lazio e Napoli

In Champions League brilla soltanto la squadra di Spalletti contro il Liverpool. Un netto 4-1 che ha permesse alla squadra di chiudere la sfida con grande entusiasmo. Una spinta e iniezione di fiducia per il proseguo del campionato. Male l’Inter inerme contro un Bayern Monaco più in condizione e più qualitativo. La Juventus perde pur lottando nella ripresa, ma nel primo tempo il Psg ha fatto vedere le differenze tra le due squadre. Delusione Milan che strappa soltanto un punto al Salisburgo. Tra Europa League e Conference il bilancio non migliora, nonostante sulla carte le tre sfide fossero alla portata. Non stecca la Lazio che supera il Feyenoord con gioco, qualità e tanta voglia. Passo falso della Roma sconfitta dal Ludogorets in una partita con tanti errori soprattutto sotto porta. Errori che hanno fatto da legame con la Fiorentina, non andata oltre all’1-1 con il Riga al Franchi. Ora la seconda giornata, settimana prossima, diventa già decisiva per alcune squadre.