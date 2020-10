Europa League 2019/20: il Player of the Season è Lukaku dell’Inter

Lukaku è il vincitore del premio Player of the Season per l’Europa League 2019/20: l’attaccante dell’Inter ha superato Banega e Bruno Fernandes

Romelu Lukaku è il vincitore del premio Player of the Season per l’Europa League 2019/20. L’attaccante dell’Inter ha battuto la concorrenza di Ever Banega del Siviglia (trionfatore nella competizione) e Bruno Fernandes del Manchester United.

DICHIARAZIONI – «Ringrazio Dio per avermi portato fino a qui, per far sì che possa fare il lavoro che faccio. Voglio congratularmi con il Siviglia per la vittoria del torneo, ringrazio tutti quelli che mi supportano, il tecnico Antonio Conte e tutta la società per la fiducia riposta in me. Un sentito ringraziamento anche ai compagni di squadra, che sono come una famiglia. Mi alleno sempre con il sorriso, mi spronano a lavorare sempre più duramente. Spero di raggiungere grandi successi insieme a loro».