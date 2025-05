Europa League, si va verso la finale tutta inglese: Manchester United e Tottenham si giocano il riscatto di una pessima stagione

Europa League, Manchester United e Tottenham vincono e mettono una ipoteca sulla finale del San Mames: derby inglese in vista

Manchester United e Tottenham si avvicinano a grandi passi verso una finale tutta inglese in Europa League dopo le vittorie nette nelle semifinali d’andata. I Red Devils, quattordicesimi in campionato, hanno travolto l’Athletic Bilbao per 3-0 al San Mames grazie a una prestazione dominante chiusa già nel primo tempo con le reti di Casemiro e Bruno Fernandes (doppietta). Anche gli Spurs, attualmente sedicesimi in Premier, hanno superato 3-1 il Bodo Glimt con i gol di Brennan Johnson, Maddison e Solanke, lasciando però aperta una minima speranza ai norvegesi.

Entrambe le squadre cercano riscatto europeo al termine di una stagione deludente in patria, e l’eventuale approdo in finale — in programma proprio al San Mames — potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa. In casa Tottenham torna alla mente la ‘profezia’ dell’allenatore Postecoglou che a inizio stagione aveva dichiarato: «Al secondo anno ho sempre vinto un trofeo in ogni squadra». In caso di derby inglese, sarebbe il terzo nella storia recente delle coppe europee dopo Arsenal-Chelsea del 2019 in Europa League e Liverpool-Tottenham in Champions nello stesso anno.