Europa League, Inter Getafe in campo neutro? L’ultima idea a causa dell’emergenza Coronavirus nel mondo

La sfida tra Inter e Getafe, in programma giovedì prossimo e valevole per gli ottavi di finale di Europa League, potrebbe disputarsi in campo neutro a causa dell’emergenza Coronavirus.

È questa l’ultima ipotesi filtrata dall’UEFA e resa nota dal quotidiano Marca. L’obiettivo è quello di assicurare maggiore tranquillità e limitare i possibili danni.