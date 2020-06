La sede della finale di Europa League potrebbe cambiare: Porto al posto di Danzica. Gli ultimi aggiornamenti

Non solo la Champions League. Anche l’Europa League potrebbe cambiare sede per la finale della competizione 2019/20, che verrà disputata nel mese di agosto dopo la conclusione dei campionati nazionali.

Come riportato dal Mirror, la UEFA starebbe pensando di far giocare l’atto conclusivo del torneo a Porto, in Portogallo, anziché a Danzica.