Europa League, la top 11 2020/2021: presenti Pau Lopez e Mayoral

Il Villarreal ha vinto l’Europa League ai rigori contro il Manchester United: decisivo il rigore sbagliato da De Gea dopo la gara finita 1-1 nei tempi regolamentari.

L’Europa League ha stilato la top 11 della stagione 2020/2021: ci sono Pau Lopez e Borja Mayoral della Roma, protagonisti della cavalcata giallorossa fino alle semifinali dove ha incontrato l’ostacolo Manchester United con la gara dell’Old Trafford finita 6-2.

🔝 The Top Performers from 2020/21 based on the FedEx Performance Zone rankings 🔥@FedExEurope | #UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 31, 2021