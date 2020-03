Europa League, si gioca. UEFA, nuova riunione il 17 marzo

L’Europa League scenderà in campo regolarmente questa sera per gli ottavi di finale. È quanto emerso dal comunicato ufficiale diramato dall’UEFA, che ha annunciato una riunione in videoconferenza per il prossimo 17 marzo.

Al meeting prenderanno parte le federazioni, l’ECA, le varie leghe europee e una rappresentanza FIFPro. In dubbio il destino di Euro 2020.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.

Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020