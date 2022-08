Europeo femminile: 87 mila spettatori a Wembley

87.192 spettatori erano presenti ieri sera a Wembley per la finale dell’Europeo femminile tra Inghilterra e Germania

Un grande successo per l’Inghilterra, che ieri ha vinto per la prima volta l’Europeo femminile. Non soltanto in campo, ma il successo è arrivato anche sugli spalti, dove si sono contati 87.192 spettatori.

Un numero record per la competizione e che, inoltre, ha superato di gran lunga il numero di spettatori della finale dell’Europeo dell’anno scorso tra Inghilterra e Italia, che erano 67.173, anche se dovuti alle restrizioni per il Covid-19.