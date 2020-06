Everton, le parole del tecnico del club inglese Carlo Ancelotti che ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione

Carlo Ancelotti ha bene in mente quali sono gli obiettivi della prossima stagione per l’Everton. Queste le sue parole in merito.

«Ci sono buoni esempi in Premier e uno di questi è il Leicester. L’obiettivo è quello di essere competitivi per i primi quattro posti in Premier. Il Leicester ha fatto molto bene vincendo un campionato perciò può essere un buon esempio per noi».